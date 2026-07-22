Силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников за день
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 80 дронов вооруженных сил Украины над российскими регионами за день, сообщило Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск. Российские военные уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Курской областей, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
22 июля оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ поразили сухогруз в порту Черноморск. Это произошло в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Одесса уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры логистического центра, используемые для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.
В тот же день российская армия взяла под контроль село Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской. Артельное перешло к ВС РФ благодаря работе подразделений группировки войск «Север». Благодатное было освобождено подразделениями «Востока».