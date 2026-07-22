Силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников за день

22 июля оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ поразили сухогруз в порту Черноморск. Это произошло в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Одесса уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры логистического центра, используемые для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.