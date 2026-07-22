В центре Москвы при пожаре пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.
По информации оперативных служб, огонь возник в квартире дома по адресу: улица Гончарная, дом 26, корпус 1. Загорелись личные вещи и мебель.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Позже пожар был локализован.
20 июля в мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы произошло возгорание строительных материалов. Пожар произошел по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. По данным служб, огнем была охвачена площадь около 20 кв. м. Для ликвидации пожара спасателям пришлось вскрыть кровлю здания. Были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.