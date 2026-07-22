В центре Москвы при пожаре пострадал один человек

20 июля в мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы произошло возгорание строительных материалов. Пожар произошел по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. По данным служб, огнем была охвачена площадь около 20 кв. м. Для ликвидации пожара спасателям пришлось вскрыть кровлю здания. Были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.