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В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

Ведомости

В мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы произошло возгорание строительных материалов. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Возгорание произошло по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. По данным служб, огнем была охвачена площадь около 20 кв. м. Для ликвидации пожара спасателям пришлось вскрыть кровлю здания.

Из жилого комплекса были эвакуированы 20 человек, в столичном главке МЧС уточнили, что люди самостоятельно покинули помещения до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

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