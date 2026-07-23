Суд приговорил подростка к восьми годам по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске

В мае следователи передали в суд уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Его обвинили в террористическом акте и приготовлении к его совершению (п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК). Следователи отмечали, что в ноябре 2025 г. подросток, действуя по указанию неизвестных лиц из мессенджера Telegram, за материальное вознаграждение в криптовалюте совершил поджог вышки сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района. Тем самым он причинил компании значительный ущерб. Подросток также готовился к поджогу электрической подстанции, искал средства и орудия для совершения данного преступления.