Суд приговорил подростка к восьми годам по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске
Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам в воспитательной колонии по делу о поджоге вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска, сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, несовершеннолетнего признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). Кроме того, 13-летний сообщник осужденного помещен в учебное заведение закрытого типа, так как еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Суд установил, что в сентябре 2024 г. фигуранты проникли на территорию аэропорта и с помощью бутылок бензина подожгли гражданский вертолет. Ущерб собственнику судна превысил 59 млн руб. За это действие спецслужбы Украины обещали мальчикам вознаграждение на сумму 4 млн руб. Подростки в результате происшествия получили ожоги и пытались скрыться. Их задержали сотрудники РУ ФСБ РФ по Тюменской области и УТ МВД РФ по УрФО. Денежные средства злоумышленники не получили. До преступления в аэропорту они также совершили поджог вышки сотовой связи в промышленной зоне Ноябрьска.
В мае следователи передали в суд уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Его обвинили в террористическом акте и приготовлении к его совершению (п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК). Следователи отмечали, что в ноябре 2025 г. подросток, действуя по указанию неизвестных лиц из мессенджера Telegram, за материальное вознаграждение в криптовалюте совершил поджог вышки сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района. Тем самым он причинил компании значительный ущерб. Подросток также готовился к поджогу электрической подстанции, искал средства и орудия для совершения данного преступления.