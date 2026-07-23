В Госдуму внесли законопроект о полномочиях АСВ по управлению ликвидацией банков
В Госдуму внесли законопроект, унифицирующий ликвидационные процедуры для негосударственных пенсионных фондов, страховых и кредитных организаций. В частности, предлагается, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет управлять ликвидационными процедурами в отношении любых банков. Документ предусматривает поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», передает ТАСС слова соавтора законопроекта, депутата Сергея Гаврилова (фракция КПРФ).
Ключевая новация относится к расширению полномочий АСВ. Сейчас агентство управляет банкротством только банков с лицензией на работу с вкладами граждан, для остальных назначают арбитражного управляющего. Авторы предлагают передать АСВ функции по ликвидации всех банков, чтобы обеспечить единообразие.
«Еще один важный момент касается непроданного имущества. Если на торгах ничего не купили, конкурсный управляющий сможет сам выкупить это имущество по начальной цене. Так меньше шансов, что активы "зависнут" и не принесут денег кредиторам», – отметил депутат.
Уточняется процедура заявления требований, если по страховому договору положены компенсационные выплаты через профессиональные объединения. По словам Гаврилова, правила избавят от путаницы, кто и когда платит.
Он рассказал, что в делах о банкротстве пенсионных фондов, которые занимаются негосударственным пенсионным обеспечением, будут установлены такие же правила привлечения к ответственности, как для банков, страховых и пенсионных фондов по обязательному страхованию.
В сентябре 2025 г. стало известно, что АСВ рассчитывает на завершение мер по предупреждению банкротства четырех банков и возврат более 300 млрд руб. средств предоставленной финансовой помощи к концу 2030 г.
Кроме того, к 2030 г. АСВ хочет оценить возможность более широкого использования накопленных в фонде обязательного страхования вкладов (ФОСВ) средств банковского сектора для финансирования санаций финансовых организаций. По оценке агентства, к началу 2026 г. размер ФОСВ достигнет 1,2 трлн руб., а по итогам 2030 г. показатель составит 4,1 трлн руб.