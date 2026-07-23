В Госдуму внесли законопроект о полномочиях АСВ по управлению ликвидацией банков

«Еще один важный момент касается непроданного имущества. Если на торгах ничего не купили, конкурсный управляющий сможет сам выкупить это имущество по начальной цене. Так меньше шансов, что активы "зависнут" и не принесут денег кредиторам», – отметил депутат.