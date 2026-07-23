Суд запретил продюсеру Литягину распоряжаться правами на песни группы «Мираж»
Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к продюсеру Андрею Литягину о защите авторских прав. Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами на совместные исполнения песен группы «Мираж» и взыскал компенсацию в размере 8 млн руб., сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
По данным суда, Литягин должен выплатить Суханкиной компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 8 032 892 руб. Также суд установил запрет на распоряжение исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение произведений, выпущенных группой «Мираж».
Из материалов дела следует, что Суханкина является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и изданных «Миражом». Осенью 2023 г. певица узнала из материалов другого судебного дела, что Литягин, будучи одним из авторов произведений и исполнителем музыкальных партий, распоряжается исключительными правами на 29 совместных композиций.
В числе произведений, права на которые стали предметом спора, указаны песни «100 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» и другие композиции. По версии истца, согласия на передачу или иное распоряжение исключительными правами она не давала, а вознаграждение после совершения таких действий ей выплачено не было.