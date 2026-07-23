Суд запретил продюсеру Литягину распоряжаться правами на песни группы «Мираж»

В числе произведений, права на которые стали предметом спора, указаны песни «100 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» и другие композиции. По версии истца, согласия на передачу или иное распоряжение исключительными правами она не давала, а вознаграждение после совершения таких действий ей выплачено не было.