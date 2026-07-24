СК сообщил о пострадавших при атаке на Ленобласть

Также после атаки в Санкт-Петербурге временно приостановили работу два склада Wildberries – в Шушарах и Уткиной Заводи. При этом в Wildberries сообщили об отсутствии пострадавших в результате удара по объектам компании в Ленинградской области. «Все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», – подчеркнули в компании.