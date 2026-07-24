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СК сообщил о пострадавших при атаке на Ленобласть

Возбуждено дело о теракте
Ведомости

Жители пострадали в результате атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской области. Их число уточняется. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ночью дроны атаковали в том числе логистический центр во Всеволожском районе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). По ней грозит до 20 лет лишения свободы.

Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. По его данным, всего над Ленинградской областью было сбито 59 беспилотников.

Также после атаки в Санкт-Петербурге временно приостановили работу два склада Wildberries – в Шушарах и Уткиной Заводи. При этом в Wildberries сообщили об отсутствии пострадавших в результате удара по объектам компании в Ленинградской области. «Все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», – подчеркнули в компании.

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