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Склад загорелся после удара ВСУ в Тверской области

Ведомости

В здании логистического центра в Элеваторе Тверской области произошло возгорание из-за украинской атаки, сообщил в Max врио губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, никто не пострадал. Специалисты предпринимают меры для дальнейшего обеспечения безопасности объекта. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

На месте продолжают работу оперативные службы.

Ночью системы ПВО ликвидировали 571 дрон вооруженных сил Украины над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, военные уничтожили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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