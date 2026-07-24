Склад загорелся после удара ВСУ в Тверской области

Ночью системы ПВО ликвидировали 571 дрон вооруженных сил Украины над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, военные уничтожили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.