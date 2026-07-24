Шесть человек погибли, 26 пострадали при атаке в Кирове
При атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек. Еще 26 получили ранения, сообщил губернатор Александр Соколов.
Возникший после атаки пожар потушен. Пострадавшим оказывается медицинская помощь – от амбулаторного лечения до госпитализации.
«Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», – пообещал Соколов.
Уже восстановлено водоснабжение и подача электричества. Специалисты обследуют соседние жилые дома, после этого власти примут решение об оказании помощи.
Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. В Минобороны сообщали, что в ночь на 24 июля силы ПВО сбили 571 украинский БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.