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Шесть человек погибли, 26 пострадали при атаке в Кирове

Ведомости

При атаке ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек. Еще 26 получили ранения, сообщил губернатор Александр Соколов.

Возникший после атаки пожар потушен. Пострадавшим оказывается медицинская помощь – от амбулаторного лечения до госпитализации.

«Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», – пообещал Соколов.

Уже восстановлено водоснабжение и подача электричества. Специалисты обследуют соседние жилые дома, после этого власти примут решение об оказании помощи.

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. В Минобороны сообщали, что в ночь на 24 июля силы ПВО сбили 571 украинский БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

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