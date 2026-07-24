Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,467-0,92%VEON-RX54,8-6,48%ARSA6,09+1,16%IMOEX2 162,39+0,81%RTSI872,99+1,3%RGBI114,37+1,58%RGBITR766,81+1,57%
Главная / Общество /

Бывший корреспондент ТАСС Николай Загнойко умер на 80-м году жизни

Ведомости

Бывший собственный корреспондент ТАСС по Липецкой области Николай Загнойко скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщило Липецкое региональное отделение Союза журналистов России.

В липецком Союзе журналистов выразили соболезнования родным и близким. Дата и место прощания с журналистом будут объявлены дополнительно, отметили в организации.

Загнойко родился 19 января 1947 г. в Воронежской области. В 1970 г. окончил Воронежский университет, после чего работал учителем русского языка в Якутии и корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя». С 1983 г. он занимал должность собственного корреспондента ТАСС в Липецкой области. В 1997 г. журналист был направлен в командировку в Чечню, где попал в плен. После освобождения он был награжден медалью «За отвагу».

Позднее возглавлял молодежную газету «Ленинец» и работал инструктором отдела пропаганды и агитации Липецкого обкома КПСС. После журналистской карьеры Загнойко перешел на государственную службу. С 2002 г. был вице-губернатором Липецкой области. С 2006 г. являлся уполномоченным по правам человека в регионе. В 2008 г. он вошел в состав Европейского института омбудсмена, а в 2010 г. вновь был назначен региональным омбудсменом. Журналист получил почетный знак Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её