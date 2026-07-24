Бывший корреспондент ТАСС Николай Загнойко умер на 80-м году жизни

Загнойко родился 19 января 1947 г. в Воронежской области. В 1970 г. окончил Воронежский университет, после чего работал учителем русского языка в Якутии и корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя». С 1983 г. он занимал должность собственного корреспондента ТАСС в Липецкой области. В 1997 г. журналист был направлен в командировку в Чечню, где попал в плен. После освобождения он был награжден медалью «За отвагу».