Бывший корреспондент ТАСС Николай Загнойко умер на 80-м году жизни
Бывший собственный корреспондент ТАСС по Липецкой области Николай Загнойко скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщило Липецкое региональное отделение Союза журналистов России.
В липецком Союзе журналистов выразили соболезнования родным и близким. Дата и место прощания с журналистом будут объявлены дополнительно, отметили в организации.
Загнойко родился 19 января 1947 г. в Воронежской области. В 1970 г. окончил Воронежский университет, после чего работал учителем русского языка в Якутии и корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя». С 1983 г. он занимал должность собственного корреспондента ТАСС в Липецкой области. В 1997 г. журналист был направлен в командировку в Чечню, где попал в плен. После освобождения он был награжден медалью «За отвагу».
Позднее возглавлял молодежную газету «Ленинец» и работал инструктором отдела пропаганды и агитации Липецкого обкома КПСС. После журналистской карьеры Загнойко перешел на государственную службу. С 2002 г. был вице-губернатором Липецкой области. С 2006 г. являлся уполномоченным по правам человека в регионе. В 2008 г. он вошел в состав Европейского института омбудсмена, а в 2010 г. вновь был назначен региональным омбудсменом. Журналист получил почетный знак Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».