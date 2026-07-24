Певицу МакSим госпитализировали

МакSим связала ухудшение самочувствия со смертью отца. По словам певицы, он умер несколько дней назад и сейчас она переживает тяжелый период. Ее состояние резко ухудшилось, поэтому потребовалось медицинское вмешательство. Она также сообщила, что врачи рекомендовали ей отказаться от перелетов и выступлений до полной нормализации.