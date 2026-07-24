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Певицу МакSим госпитализировали

Ведомости

Певицу МакSим (настоящее имя Марина Максимова) госпитализировали из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале, отметив, что концерт в Павлодаре 25 июля отменен.

МакSим связала ухудшение самочувствия со смертью отца. По словам певицы, он умер несколько дней назад и сейчас она переживает тяжелый период. Ее состояние резко ухудшилось, поэтому потребовалось медицинское вмешательство. Она также сообщила, что врачи рекомендовали ей отказаться от перелетов и выступлений до полной нормализации.

Певица подчеркнула, что не сможет выйти на сцену, пока ее здоровье не восстановится. МакSим уточнила, что решение об отмене концерта далось ей непросто, поскольку она рассчитывала встретиться со слушателями. Артистка поблагодарила поклонников за поддержку, понимание и уважительное отношение к ее ситуации.

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