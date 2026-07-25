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В Петербурге потушили пожар на месте удара БПЛА

Ведомости

Силы МЧС России оликвидировали открытое горение на месте удара украинских беспилотников на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства города, цитируя губернатора Александра Беглова.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций», – заявил он.

Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Радиационная обстановка находится в пределах нормы, отметили в городском правительстве.

Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Политика / Армия и спецслужбы

Утром 24 июля Беглов сообщил, что БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Глава региона лично возглавил оперштаб, который координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие.

После атак временно приостановлена рабоа двух логистических комплексов Wildberries – в Шушарах и Уткиной заводи. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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