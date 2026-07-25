Пять человек получили ранения в Ростовской области при атаке ВСУ
В результате массированной ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали пять человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждения получили жилые дома, коммерческие объекты и инфраструктура в нескольких районах.
По словам главы региона, помощь медиков потребовалась четырем мужчинам в Ростове-на-Дону и одному пострадавшему в Красносулинском районе. Двое пострадавших госпитализированы, они находятся в больнице Ростова.
«Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», – заверил губернатор.
Силы ПВО работали во всех районах области, уничтожая БПЛА и ракеты. В Ростове-на-Дону разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. От падения осколков пострадали два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации и складские помещения. Все возникшие возгорания ликвидированы.
В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск», там введены ограничения движения. В Азовском районе загорелся частный дом, также повреждено административное здание. В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется.
В ночь на 18 июня над регионом сбили около 60 дронов, в результате погиб один человек, еще двое пострадали.