Пять человек получили ранения в Ростовской области при атаке ВСУ

Силы ПВО работали во всех районах области, уничтожая БПЛА и ракеты. В Ростове-на-Дону разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. От падения осколков пострадали два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации и складские помещения. Все возникшие возгорания ликвидированы.