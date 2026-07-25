Число погибших на турбазе в Запорожской области достигло 12

Число погибших на турбазе в Запорожской области достигло 12В регионе объявлен траур
Число погибших результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристическую базу в Кирилловке выросло до 12, а пострадавших – до 19, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Мах.
Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, отметил Балицкий. В связи с трагедией 26 июля объявлено днем траура на территории региона.
Ранее Балицкий сообщал, что при необходимости для лечения пострадавших привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что после атаки на турбазу в тяжелом состоянии находится девочка-подросток. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.