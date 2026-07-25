В Алуште ввели режим ЧС после отключения электроснабжения
В Алуште в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за долгого отсутствия электроснабжения. Об этом сообщила глава города Галина Огнева в Мах.
Она рассказала, что на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности филиал ГУП РК «Крымэнерго» предоставил список абонентов, остающихся без электричества более 48 часов. Данные были переданы в министерство труда и соцзащиты Крыма, а также в ГУ МЧС России по Крыму.
23 июля в «Крымэнерго» сообщили, что часть населенных пунктов полуострова оказалась обесточена из-за атак беспилотников. Обстановка особенно сложная на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма.
25 июня в Крыму и Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными атаками беспилотников вооруженных сил Украины.