В Алуште ввели режим ЧС после отключения электроснабжения

Она рассказала, что на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности филиал ГУП РК «Крымэнерго» предоставил список абонентов, остающихся без электричества более 48 часов. Данные были переданы в министерство труда и соцзащиты Крыма, а также в ГУ МЧС России по Крыму.