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В Алуште ввели режим ЧС после отключения электроснабжения

Ведомости

В Алуште в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за долгого отсутствия электроснабжения. Об этом сообщила глава города Галина Огнева в Мах.

Она рассказала, что на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности филиал ГУП РК «Крымэнерго» предоставил список абонентов, остающихся без электричества более 48 часов. Данные были переданы в министерство труда и соцзащиты Крыма, а также в ГУ МЧС России по Крыму.

23 июля в «Крымэнерго» сообщили, что часть населенных пунктов полуострова оказалась обесточена из-за атак беспилотников. Обстановка особенно сложная на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма.

25 июня в Крыму и Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными атаками беспилотников вооруженных сил Украины.

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