Открытое горение на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировано
Открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Ульяновской области, возникшее после атаки украинских беспилотников, полностью ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.
По словам Русских, в настоящее время продолжается профилактическая проливка. К тушению возгорания, которое продолжалось более двух суток, были привлечены 300 специалистов и 83 единицы техники.
Глава региона подчеркнул, что пожарным удалось не допустить распространения огня на гражданскую инфраструктуру и предотвратить взрывы топлива.
Удар БПЛА пришелся на объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар. В правительстве области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Силы ПВО за день сбили 146 украинских беспилотников над регионами России. Дроны ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, а также над Московским регионом.