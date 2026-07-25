Силы ПВО за день сбили 146 украинских беспилотников над регионами России
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Дроны ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, а также над Московским регионом.
Кроме того, несколько аппаратов уничтожили над территориями Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.
В оборонном ведомстве сообщали, что за сутки российские силы ПВО сбили 1060 беспилотников самолетного типа. Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота также уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за неделю в сторону Московского региона был направлен 1401 беспилотник. По его словам, 143 БПЛА были нейтрализованы средствами ПВО на подлете к столице.