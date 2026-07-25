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Силы ПВО за день сбили 146 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Дроны ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, несколько аппаратов уничтожили над территориями Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.

В оборонном ведомстве сообщали, что за сутки российские силы ПВО сбили 1060 беспилотников самолетного типа. Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота также уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за неделю в сторону Московского региона был направлен 1401 беспилотник. По его словам, 143 БПЛА были нейтрализованы средствами ПВО на подлете к столице.

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