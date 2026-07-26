На Эльбрусе нашли живым одного из боснийских альпинистов
В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе продолжается спасательная операция, найден живым один из участников восхождения, поиски еще троих членов группы продолжаются. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы республики.
«Один из альпинистов из Боснии найден живым, поиски еще троих продолжаются», – сообщил собеседник агентства.
Группа альпинистов состояла из семи человек. По данным республиканского СК, трагедия произошла 25 июля на высоте 5100 м. Один из туристов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо. Позднее спасатели нашли их тела. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.
Погода не позволяет эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших альпинистов, они находятся на высоте 5350 м, сообщили в региональном МЧС.
Вечером 24 июля группа, находившаяся на седловине Эльбруса, подала сигнал бедствия, сообщив, что не может самостоятельно спуститься. На место выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
По факту гибели альпинистов СК по региону организовал доследственную проверку.