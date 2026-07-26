На Эльбрусе нашли живым одного из боснийских альпинистов

Группа альпинистов состояла из семи человек. По данным республиканского СК, трагедия произошла 25 июля на высоте 5100 м. Один из туристов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо. Позднее спасатели нашли их тела. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.