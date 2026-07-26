В Ростовской области из-за шторма задерживаются 89 поездов
В Ростовской области из-за непогоды задерживается 89 пассажирских составов. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Из-за стихии произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических средств регулировки движения.
Максимальное время задержки достигает 8 часов. Для тех, кто находится в пути более четырех часов, организовали питание.
Сейчас работу тяговых подстанций полностью восстановили. Основные повреждения инфраструктуры, нанесенные непогодой, устранены. К ликвидации последствий стихии привлекли более 100 железнодорожников, а также восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники.
Мощный ураган с ливнями и грозой, прошедший 25 июля, обернулся перебоями в подаче электричества, воды и связи, а также массовыми задержками поездов и дорожными заторами в Ростове-на-Дону и соседних городах региона. По данным ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», порывы ветра доходили до 25 м/с.