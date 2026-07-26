В Ростовской области из-за шторма задерживаются 89 поездов

Мощный ураган с ливнями и грозой, прошедший 25 июля, обернулся перебоями в подаче электричества, воды и связи, а также массовыми задержками поездов и дорожными заторами в Ростове-на-Дону и соседних городах региона. По данным ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», порывы ветра доходили до 25 м/с.