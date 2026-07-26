СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе

По версии следствия, 24 июля группа из семи альпинистов-иностранцев начала восхождение на Эльбрус. Вечером следующего дня стремительно ухудшились погодные условия: началась пурга и поднялся шквалистый ветер. Группа сбилась с маршрута. Один из туристов спустился в лагерь и сообщил, что двое альпинистов скончались на высоте 5100 м.