СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе
Следственный комитет (СК) России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту гибели трех иностранных альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщил региональный СК в Мах.
По версии следствия, 24 июля группа из семи альпинистов-иностранцев начала восхождение на Эльбрус. Вечером следующего дня стремительно ухудшились погодные условия: началась пурга и поднялся шквалистый ветер. Группа сбилась с маршрута. Один из туристов спустился в лагерь и сообщил, что двое альпинистов скончались на высоте 5100 м.
В МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели обнаружили тела двоих погибших. Их эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Одного альпиниста удалось спасти. Непогода не позволила найти и эвакуировать остальных, поэтому спасательные работы решено было прервать до утра следующего дня.
В СК рассказали, что в настоящее время проводятся следственные действия. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на четыре года.
Позднее региональное управление СК РФ также сообщило о гибели одного из двух альпинистов, находившихся на высоте 5300 м на седловине горы Эльбрус. Оба участника этой группы – россияне. Второго эвакуировали.
19 июля группа из двух человек начала восхождение на восточную вершину Эльбруса. Они сорвались со скал, когда находились на высоте 4200 м. Один погиб, другой турист получил существенные травмы.