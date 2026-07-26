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Число пострадавших из-за непогоды в Ростовской области выросло до 51

Ведомости

В результате урагана в Ростовской области погиб один человек, за медицинской помощью обратился 51 пострадавший, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Мах.

По его словам, в больницах остаются 11 человек, среди них есть ребенок. Медучреждения Ростовской области работают в штатном режиме, отметил Слюсарь. Они обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Губернатор рассказал, что ураган повредил линии электропередач, что привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Кроме того, без водоснабжения пока остаются более 42 000 жителей. Работы на поврежденных участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления, заверил Слюсарь.

В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введены муниципальные режимы ЧС, а в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах – муниципальные режимы «Повышенная готовность».

25 июля по области прошел мощный ураган с грозой и ливнями. Он спровоцировал перебои в подаче электричества, воды и связи. По данным ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», порывы ветра доходили до 25 м/с. В Ростовской области из-за непогоды задерживается 89 пассажирских составов.

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