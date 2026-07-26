Число пострадавших из-за непогоды в Ростовской области выросло до 51

Губернатор рассказал, что ураган повредил линии электропередач, что привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Кроме того, без водоснабжения пока остаются более 42 000 жителей. Работы на поврежденных участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления, заверил Слюсарь.