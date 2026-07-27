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Два человека погибли и пятеро были ранены при стрельбе в Сиэтле

Ведомости

В результате массовой стрельбы в развлекательном центре в Сиэтле погибли два человека. Как минимум пятеро получили ранения, сообщает Seattle Times со ссылкой на местных властей.

Инцидент произошел около 18:00 26 июля (04:00 27 июля мск). Во время стрельбы в центре проходил гастрономический фестиваль Bite of Seattle, собравший тысячи людей. По данным издания, пока неясно, задержан ли кто-то, причастный к стрельбе.

Департамент полиции Сиэтла сообщил в соцсети X, что ведется расследование случившегося. Жителей попросили не приближаться к району стрельбы.

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