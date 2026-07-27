Дожди усилятся в Москве 29 и 30 июля

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 27 по 31 июля в Москве может выпасть до 80–88 мм осадков, что является для столицы месячной нормой. По словам синоптика, 29 и 30 июля город могут ожидать экстремальные ливни. Их предполагаемая суточная интенсивность составит 30–40 л «небесной влаги» на 1 кв. м, уточнил он.