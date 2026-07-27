Дожди усилятся в Москве 29 и 30 июля
Дожди в Москве усилятся 29 и 30 июля из-за циклона, который сформируется на атмосферном фронте, подошедшем к столичному региону с запада. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, 29 июля в столице ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами умеренный, а на западе Московской области – сильный. Днем температура воздуха составит +18–20 градусов в Москве и +17–22 градусов по области.
30 июля сохранится облачная погода с дождями, местами сильными по области. Днем в Москве воздух прогреется до +20–22 градусов, по области – до +18–23 градусов. Кроме того, местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с.
По прогнозу синоптиков, уже 31 июля вероятность осадков станет минимальной благодаря росту атмосферного давления. К выходным в Москве установится солнечная и теплая погода: 1 августа температура воздуха днем повысится до +24–29 градусов.
Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 27 по 31 июля в Москве может выпасть до 80–88 мм осадков, что является для столицы месячной нормой. По словам синоптика, 29 и 30 июля город могут ожидать экстремальные ливни. Их предполагаемая суточная интенсивность составит 30–40 л «небесной влаги» на 1 кв. м, уточнил он.