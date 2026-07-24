В Москве за пять дней может выпасть месячная норма осадков

23 июля в Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана. Предупреждение действовало и утром 24 июля. Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве температура воздуха в пятницу может опуститься до +12 градусов, в центре города – до +16 градусов. Днем ожидалось потепление до +23 ...+25 градусов в столице и до +20 ...+25 градусов в Московской области. Отмечалось, что возможны кратковременные дожди.