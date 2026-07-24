В Москве за пять дней может выпасть месячная норма осадков
С 27 по 31 июля в Москве может выпасть до 80–88 мм осадков, что является для столицы месячной нормой, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Заключительная неделя июля будет немного теплее, но с более интенсивными грозами и дождями <...>. За 5 рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков – до 80–88 мм», – написал он.
По словам синоптика, 29 и 30 июля город могут ожидать экстремальные ливни. Их предполагаемая суточная интенсивность составит 30–40 л «небесной влаги» на 1 кв. м, уточнил он.
23 июля в Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана. Предупреждение действовало и утром 24 июля. Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве температура воздуха в пятницу может опуститься до +12 градусов, в центре города – до +16 градусов. Днем ожидалось потепление до +23 ...+25 градусов в столице и до +20 ...+25 градусов в Московской области. Отмечалось, что возможны кратковременные дожди.