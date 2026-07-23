В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

В Гидрометцентре также сообщили, что в ближайшие четыре дня погоду на европейской территории России будут определять активные волновые возмущения, движущиеся вдоль атмосферного фронта от Черного моря к арктическому побережью. Это приведет к кратковременным дождям в большинстве регионов европейской части страны. Осадки ожидаются и в восточной части Центрального федерального округа, Поволжье, а также на юге и северо-востоке страны. В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы, град и усиление ветра. Кроме того, метеорологи не исключили появление тумана в ночные и утренние часы.