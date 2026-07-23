В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана
В Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана. Предупреждение будет действовать в ночные и утренние часы 24 июля, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
По данным метеорологов, во второй половине ночи и утром в пятницу местами по региону прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300–800 м. Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00 мск.
Синоптики отмечают, что в предстоящую ночь существенных осадков в столичном регионе не ожидается. В Москве температура воздуха может опуститься до +12 градусов, в центре города – до +16 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до +23 ...+25 градусов в столице и до +20 ...+25 градусов в Московской области, при этом местами возможны кратковременные дожди.
В Гидрометцентре также сообщили, что в ближайшие четыре дня погоду на европейской территории России будут определять активные волновые возмущения, движущиеся вдоль атмосферного фронта от Черного моря к арктическому побережью. Это приведет к кратковременным дождям в большинстве регионов европейской части страны. Осадки ожидаются и в восточной части Центрального федерального округа, Поволжье, а также на юге и северо-востоке страны. В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы, град и усиление ветра. Кроме того, метеорологи не исключили появление тумана в ночные и утренние часы.
Как сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок, температура воздуха в Москве и центральной части России во второй половине лета будет соответствовать климатической норме или превышать ее. По словам специалиста, более теплой погоде способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным изменением климата. На циркуляцию атмосферы также влияет активизация природного феномена Эль-Ниньо. Холодную и дождливую погоду в начале лета климатолог объяснил воздействием арктических циклонов.