Суд взыскал убытки с экс-руководителей «Мурманского морского пароходства»
Верховный суд России подтвердил возможность взыскания убытков с бывших контролирующих лиц АО «Мурманское морское пароходство» по делу о банкротстве компании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Конкурсный кредитор требовал привлечь контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскать с них более 625 млн руб. убытков по двум сделкам. По версии заявителя, ответчики вывели реальные активы компании, в том числе на личные счета бывшего владельца пароходства Николая Куликова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, сославшись на недоказанность оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и незначительность ущерба по сравнению с масштабами деятельности компании. Вторая инстанция отменила это решение и постановила взыскать убытки в конкурсную массу.
Кассационная инстанция отменила решение апелляции в части взыскания убытков, указав, что после продажи дебиторской задолженности на торгах право требования перешло к покупателю. Но Верховный суд не согласился с таким выводом. Коллегия указала, что кассация не учла, что презумпция единовременного отчуждения всех солидарных требований является опровержимой.
«ВС России оставил в силе решение апелляции в части взыскания с ответчиков убытков», – пояснили в суде.
14 августа 2025 г. сообщалось, что имущество «Мурманского морского пароходства» купит рязанская компания за 3,12 млрд руб. Она стала единственным участником закрытых торгов, которые были признаны несостоявшимися из-за недостаточного числа заявок.