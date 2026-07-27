Суд взыскал убытки с экс-руководителей «Мурманского морского пароходства»

Конкурсный кредитор требовал привлечь контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскать с них более 625 млн руб. убытков по двум сделкам. По версии заявителя, ответчики вывели реальные активы компании, в том числе на личные счета бывшего владельца пароходства Николая Куликова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.