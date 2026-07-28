Захарова редко и за закрытыми дверьми допускает нецензурную лексику

По ее словам, такие ситуации происходят крайне редко, и впоследствии она себя за это упрекает. При этом дипломат отметила, что гораздо чаще проявляет другие эмоции. Это касается тем, связанных с детьми, Великой Отечественной войной и спецоперацией. Захарова пояснила, что у нее перехватывает горло и выступают слезы, когда она узнает о том, как люди отдают жизнь за другого или становятся невинными жертвами.