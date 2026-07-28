Захарова редко и за закрытыми дверьми допускает нецензурную лексику
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что крайне редко позволяет себе использовать нецензурную лексику и только за закрытыми дверями. Об этом она заявила на молодежном форуме «Гвардейск».
«Бывает где-то там за закрытыми дверьми, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, такие ситуации происходят крайне редко, и впоследствии она себя за это упрекает. При этом дипломат отметила, что гораздо чаще проявляет другие эмоции. Это касается тем, связанных с детьми, Великой Отечественной войной и спецоперацией. Захарова пояснила, что у нее перехватывает горло и выступают слезы, когда она узнает о том, как люди отдают жизнь за другого или становятся невинными жертвами.
25 июля Захарова призвала международные структуры не замалчивать удары по российским регионам. По ее словам, Киев наносит хладнокровные удары по мирному населению, отыгрываясь на тех, «кто защищен менее всего». Дипломат отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники должны помнить, что за каждое преступление последует расплата.