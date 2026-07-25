Захарова призвала международные структуры не молчать об ударах по регионам РФ

Утром 24 июля предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке. Погибли шесть человек. Еще 26 получили ранения. На следующий день ВСУ ударили по туристической базе в Кирилловке Запорожской области. В результате погибли 12 человек, 19 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.