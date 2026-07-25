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Захарова призвала международные структуры не молчать об ударах по регионам РФ

Ведомости

Хладнокровными ударами по мирному населению России Киев показывает всему миру свой звериный нацистский оскал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Киевский режим, у которого не получается переломить ход военного противостояния, отыгрывается на мирном населении, «сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего».

Москва решительно осуждает бесчеловечные преступления ВСУ, подчеркнула дипломат. Президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что за каждое преступление последует расплата, добавила Захарова.

Официальный представитель МИДа призвала все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать теракты в Кировской и Запорожской областях. Она подчеркнула, что игнорировать эти преступления – значить молча одобрять их.

Утром 24 июля предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке. Погибли шесть человек. Еще 26 получили ранения. На следующий день ВСУ ударили по туристической базе в Кирилловке Запорожской области. В результате погибли 12 человек, 19 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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