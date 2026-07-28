При пожаре в метро Барселоны пострадали 136 человек

Крупнейший пожар в департаменте Жиронда во Франции охватил около 42 000 га. По словам представителя пожарной службы Давида Аннотеля, на полную ликвидацию лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы». Власти предупредили, что уже с 28 июля температура в ряде районов страны вновь может подняться до +40 градусов, что осложнит борьбу с огнем.