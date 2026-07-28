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При пожаре в метро Барселоны пострадали 136 человек

Ведомости

Из-за пожара в вагоне поезда в Барселоне эвакуировали пассажиров. Пострадали 136 человек, 39 из них с легкими травмами доставлены в больницы, сообщает пожарная служба Барселоны.

Возгорание было оперативно ликвидированы. Движение на линии метро было прервано на время работ.‍

27 июля The Guardian писала, что Франция и Италия продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. Ситуация может ухудшиться из-за новой волны жары, ожидаемой на этой неделе.

Крупнейший пожар в департаменте Жиронда во Франции охватил около 42 000 га. По словам представителя пожарной службы Давида Аннотеля, на полную ликвидацию лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы». Власти предупредили, что уже с 28 июля температура в ряде районов страны вновь может подняться до +40 градусов, что осложнит борьбу с огнем.

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