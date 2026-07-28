Намин: пасынок пытался переложить вину за убийство на свою мать
Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка в том, что он хотел возложить ответственность за двойное убийство на свою мать. Женщина прибыла на место преступления до правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«О произошедших событиях ему [Намину] стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко Р. А. набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р. А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась», – говорится в документах.
По данным агентства, после этого женщина в течение нескольких часов просила Ткаченко дать ей возможность похоронить близких. При этом молодой человек позвонил в полицию, «сохраняя спокойствие».
В материалах дела отмечается, что мать осужденного не помнит об инциденте, но «допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий».
31 марта Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима по делу о двойном убийстве. Установлено, что 18 октября 2023 г. в доме в городском округе Истра между обвиняемым и его бабушкой возник конфликт. После чего Ткаченко убил женщину во сне. После этого он позвонил брату и попросил его приехать на место. Ткаченко рассказал ему о случившемся. У них также произошел конфликт, в котором тот убил родственника.