Суд не принял иск Емельяненко к «Издательству АСТ» из-за книги о нем

На обложке размещена фотография спортсмена, а его имя использовано в названии и оформлении издания. Емельяненко потребовал взыскать с ответчиков солидарно 12,66 млн руб. в качестве упущенной выгоды и 300 000 руб. морального ущерба. Он также настаивает на прекращении распространения и рекламы книги в существующем оформлении, удалении его изображений из всех промоматериалов, изъятии тиража из оборота, прекращении допечатки и производства книги в нынешнем виде.