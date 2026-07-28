Суд не принял иск Емельяненко к «Издательству АСТ» из-за книги о нем
Останкинский суд Москвы не принял к рассмотрению иск бывшего бойца смешанных единоборств, почетного президента Союза ММА России Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и ООО «Издательство АСТ» за использование его изображения и имени на обложке книги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
В суде отметили, что иск Емельяненко к Ивановой и АСТ оставлен без движения. Это значит, что из-за процессуальных нарушений исковое заявление не может быть принято к производству и рассмотрено по существу.
22 июля в столичных судах общей юрисдикции сообщили, что Останкинский суд зарегистрировал иск Емельяненко к «Издательству АСТ» и Ивановой. Емельяненко потребовал защитить право на использование своего изображения и имени, а также честь, достоинство и деловую репутацию. Согласно иску, в 2025 г. АСТ выпустило в серии «Звезды отечественного спорта для детей» книгу «Легенда ММА – Федор Емельяненко», автором которой указана Иванова под псевдонимом Аля Рогожкина.
На обложке размещена фотография спортсмена, а его имя использовано в названии и оформлении издания. Емельяненко потребовал взыскать с ответчиков солидарно 12,66 млн руб. в качестве упущенной выгоды и 300 000 руб. морального ущерба. Он также настаивает на прекращении распространения и рекламы книги в существующем оформлении, удалении его изображений из всех промоматериалов, изъятии тиража из оборота, прекращении допечатки и производства книги в нынешнем виде.