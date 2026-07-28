В России вакциной для лечения рака кожи смогут воспользоваться взрослые пациенты
В России определили категории граждан, которые могут получить отечественную мРНК-вакцину для терапии меланомы. Одна из них – взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ.
По данным агентства, такое лечение могут получить совершеннолетние граждане с меланомой после хирургического лечения. В НМИЦ радиологии подчеркнули, что в этих случаях необходимо удаление всех метастатических очагов. Кроме того, вакцина предназначается для пациентов с диагностированной меланомой кожи, если ему уже предоставлено лечение, но у него наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.
Еще одна категория россиян, кому может быть предоставлена вакцина, – пациенты, у которых выявили меланому кожи IB-IV стадии, но не провели им никакого противоопухолевого лечения. В таких ситуациях у россиян может быть запланировано хирургическое вмешательство. Пациенты с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии, тоже могут рассчитывать на лечение.
10 июля российские ученые установили, что для оценки эффективности иммунотерапии при меланоме важно учитывать не только виды бактерий в кишечнике, но и их штаммы. Это открытие позволит точнее прогнозировать результат терапии до ее назначения и корректировать микрофлору для повышения шансов на успех. Специалисты ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России и НМИЦ онкологии им. Блохина впервые в мире проанализировали кишечную микробиоту 62 пациентов с меланомой до начала лечения, а затем объединили с данными из других аналогичных работ, проведенных учеными из разных стран. Было охвачено 490 образцов из семи независимых когорт пациентов.