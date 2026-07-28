В России вакциной для лечения рака кожи смогут воспользоваться взрослые пациенты

10 июля российские ученые установили, что для оценки эффективности иммунотерапии при меланоме важно учитывать не только виды бактерий в кишечнике, но и их штаммы. Это открытие позволит точнее прогнозировать результат терапии до ее назначения и корректировать микрофлору для повышения шансов на успех. Специалисты ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России и НМИЦ онкологии им. Блохина впервые в мире проанализировали кишечную микробиоту 62 пациентов с меланомой до начала лечения, а затем объединили с данными из других аналогичных работ, проведенных учеными из разных стран. Было охвачено 490 образцов из семи независимых когорт пациентов.