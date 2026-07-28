Трое пострадавших при ударах ВСУ в Белгородской области умерли в больнице
Три человека, пострадавших в результате атак украинских дронов 20 и 23 июля, умерли в больнице в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
Мужчина был ранен 23 июля при ударе БПЛА по грузовику в Белгородском округе. Женщина пострадала 20 июля в результате атаки дрона на автобус в Шебекино. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.
Еще один мирный житель умер в больнице после того, как 23 июля был ранен ударом беспилотника по грузовому автомобилю в поселке Политотдельский.
24 июля правительство Белгородской области сообщило, что в медицинских учреждениях региона находятся 99 человек с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате атак ВСУ. Среди госпитализированных есть семь несовершеннолетних. Восемь взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. Еще шесть жителей региона с тяжелыми ранениями были направлены на лечение в Москву, где им оказывают медицинскую помощь.
20 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.