Трое пострадавших при ударах ВСУ в Белгородской области умерли в больнице

24 июля правительство Белгородской области сообщило, что в медицинских учреждениях региона находятся 99 человек с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате атак ВСУ. Среди госпитализированных есть семь несовершеннолетних. Восемь взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. Еще шесть жителей региона с тяжелыми ранениями были направлены на лечение в Москву, где им оказывают медицинскую помощь.