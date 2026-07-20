СК возбудил дело о теракте после атаки на автобус в Шебекине
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дрон атаковал автобус 20 июля. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.
«На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств», – сообщили в СК.
В ведомстве отметили, что очередной теракт демонстрирует, что Киев давно перешел все допустимые границы морали и права. По данным СК, преступления совершаются системно и с особым цинизмом.
До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что среди погибших – четыре женщины и мальчик. По его данным, в Шебекинской центральной райбольнице помощь оказывают 23 пострадавшим, включая 17-летнего подростка. Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, после стабилизации их планируется перевести в медучреждения Белгорода.
По данным главы региона, за сутки с 19 по 20 июля Белгородская область подверглась 130 атакам со стороны ВСУ. Под удары попали Белгород и 12 муниципалитетов, силы ПВО сбили и подавили 170 беспилотников. 18 июля в Белгородском округе при атаке дрона на пассажирский автобус также тяжелые ранения получил мужчина, который позднее умер в реанимации.