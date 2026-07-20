СК возбудил дело о теракте после атаки на автобус в Шебекине

По данным главы региона, за сутки с 19 по 20 июля Белгородская область подверглась 130 атакам со стороны ВСУ. Под удары попали Белгород и 12 муниципалитетов, силы ПВО сбили и подавили 170 беспилотников. 18 июля в Белгородском округе при атаке дрона на пассажирский автобус также тяжелые ранения получил мужчина, который позднее умер в реанимации.