Беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу в Шебекине, погибли пять человек

За минувшие сутки, 19–20 июля, ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Под ударами оказались Белгород и 12 округов, включая Шебекинский. Силы ПВО сбили и подавили 170 беспилотников. Ранее, в ночь на 20 июля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник. 18 июля в Белгородском округе при атаке дрона на пассажирский автобус тяжелые ранения получил мужчина, который впоследствии скончался в реанимации.