Беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу в Шебекине, погибли пять человек

Беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу в Шебекине, погибли пять человекПять человек погибли и 23 пострадали из-за удара ВСУ по автобусу в Шебекине
В городе Шебекине Белгородской области беспилотник вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус. Погибли пять человек, включая ребенка, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», – написал Шуваев в своем Telegram-канале.
В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации состояния раненых переведут в медицинские учреждения Белгорода.
За минувшие сутки, 19–20 июля, ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Под ударами оказались Белгород и 12 округов, включая Шебекинский. Силы ПВО сбили и подавили 170 беспилотников. Ранее, в ночь на 20 июля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник. 18 июля в Белгородском округе при атаке дрона на пассажирский автобус тяжелые ранения получил мужчина, который впоследствии скончался в реанимации.