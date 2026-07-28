Украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Шебекине

20 июля в Шебекине уже был атакован гражданский автобус. Тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. 28 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая при этом ударе.