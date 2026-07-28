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Украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Шебекине

Ранения получили 19 мирных жителей
Ведомости

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекине Белгородской области, сообщил в Max врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, ранения получили 19 мирных жителей. Из них 18 человек были оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Предварительно, погибших в результате удара нет. Среди пострадавших 15 человек получили осколочные ранения. У трех мирных жителей диагностированы акубаротравмы. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус, грузовой и легковой автомобили получили повреждения из-за удара.

20 июля в Шебекине уже был атакован гражданский автобус. Тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. 28 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая при этом ударе.

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