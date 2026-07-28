Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу

Зидан – французский футболист и тренер. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 1998 г. и чемпионом Европы в 2000 г., а также получил награду «Золотой мяч» (1998). На клубном уровне выступал за «Ювентус» и «Реал Мадрид», выиграв Лигу чемпионов в 2002 г. Карьеру игрока завершил в 2006 г. после финала чемпионата мира, в котором получил красную карточку за удар Марко Матерацци.