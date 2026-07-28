Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу
Зинедин Зидан назначен главным тренером мужской сборной Франции по футболу. Об этом сообщила Французская федерация футбола (FFF) по итогам заседания исполнительного комитета.
Контракт с 54-летним футболистом рассчитан на четыре года – до чемпионата мира 2030 г. Зидан стал 18-м главным тренером в истории французской национальной команды с момента назначения Анри Герена в 1964 г. На этом посту он сменил Дидье Дешама.
Официально Зидан вступит в должность 1 августа. Под его руководством сборная Франции начнет выступление в Лиге наций УЕФА сезона 2026/2027 гг., затем проведет квалификацию к чемпионату Европы 2028 г., сыграет в Лиге наций 2028–2029 гг. и в отборочном турнире чемпионата мира 2030 г.
Состав своего тренерского штаба Зидан представит в начале сентября.
Зидан – французский футболист и тренер. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 1998 г. и чемпионом Европы в 2000 г., а также получил награду «Золотой мяч» (1998). На клубном уровне выступал за «Ювентус» и «Реал Мадрид», выиграв Лигу чемпионов в 2002 г. Карьеру игрока завершил в 2006 г. после финала чемпионата мира, в котором получил красную карточку за удар Марко Матерацци.
В качестве главного тренера «Реал Мадрида» Зидан стал единственным специалистом, выигравшим Лигу чемпионов три раза подряд (2016–2018). Также под его руководством клуб дважды побеждал в чемпионате Испании. Француз входит в число футбольных деятелей, побеждавших в Лиге чемпионов и в качестве игрока, и в роли тренера.