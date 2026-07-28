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Пассажирский автобус врезался в дерево на юге Москвы

Ведомости

В южной части Москвы водитель автобуса с пассажирами не справился с управлением и врезался в дерево, сообщила в Max столичная Госавтоинспекция.

«Около 10:30 на улице Академика Миллионщикова <...> водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)», – говорится в публикации.

По данным «РИА Новости», предварительно, пострадали 17 человек. Среди них двое грудных детей.

Медработники осматривают пассажиров, которые находились в автобусе во время ДТП. На месте происшествия также работают сотрудники Госавтоинспекции.

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