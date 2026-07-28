Ученый РАН Зезин умер после избиения в Свердловской области

Зенин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. Двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зенина в голову. По словам депутата, после этого ученого также ударяли ногами.