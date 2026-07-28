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Ученый РАН Зезин умер после избиения в Свердловской области

Ведомости

Незадолго до смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина избили. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его данным, избиение произошло 13 июля. В этот день Зезин и его заместитель Александр Шанин при обследовании опытных полей и посевов заметили 8-10-летних детей на нескольких квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим несовершеннолетние уничтожили часть посевов.

Зенин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. Двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зенина в голову. По словам депутата, после этого ученого также ударяли ногами.

«Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич, практически, потерял сознание и нелюди принялись бить А. Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», – добавил Вегнер.

Следственный комитет России сообщил, что председателю ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад по доводам обращения, связанного с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. Имя погибшего при этом не уточняется. Бастрыкин дал поручение о докладе руководителю СУ СК России региону Богдану Францишко.

О смерти Зезина в возрасте 67 лет стало известно 23 июля. Прощание с ним прошло 27 июля в Храме святого великомученика и целителя Пантелеимона в Екатеринбурге. Ученый посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет.

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