К платформе «МосмедИИ» подключили медорганизации из 75 регионов РФ
К платформе «МосмедИИ» подключены более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, с помощью платформы уже обработано свыше 16 млн исследований. Доступ к «МосмедИИ» для регионов был открыт в 2024 г. по поручению президента России Владимира Путина.
На платформе представлены 18 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Алгоритмы отмечают области возможных патологий, выполняют необходимые измерения и предоставляют врачам дополнительную информацию.
«ИИ-технологии не заменяют врача, а только помогают выявлять заболевания на ранних стадиях», – отметил Собянин. В Москве алгоритмы способны одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении.
С апреля искусственный интеллект также начал определять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины апробировали 70 ИИ-сервисов.
«МосмедИИ» создана правительством Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения. Масштабный запуск платформы для всех регионов начался в 2024 г. Идея о создании платформы зародились в 2020 г. в рамках московского медицинского эксперимента по анализу КТ-снимков легких в период пандемии COVID-19.