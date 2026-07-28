К платформе «МосмедИИ» подключили медорганизации из 75 регионов РФ

«МосмедИИ» создана правительством Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения. Масштабный запуск платформы для всех регионов начался в 2024 г. Идея о создании платформы зародились в 2020 г. в рамках московского медицинского эксперимента по анализу КТ-снимков легких в период пандемии COVID-19.