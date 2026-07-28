В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с усилением ветра
Ливень и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Скорость ветра может увеличиться до 15 м/сек. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с», – указано в публикации.
Представители комплекса призвали жителей столицы быть внимательными на улице в непогоду, горожанам также посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили около них.
Гидрометцентр РФ сообщал, что дожди в Москве усилятся 29 и 30 июля из-за циклона, который сформируется на атмосферном фронте, подошедшем к столичному региону с запада.