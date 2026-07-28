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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с усилением ветра

Ведомости

Ливень и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Скорость ветра может увеличиться до 15 м/сек. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с», – указано в публикации.

Представители комплекса призвали жителей столицы быть внимательными на улице в непогоду, горожанам также посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили около них.

Гидрометцентр РФ сообщал, что дожди в Москве усилятся 29 и 30 июля из-за циклона, который сформируется на атмосферном фронте, подошедшем к столичному региону с запада.

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