В Чили объявили санитарную тревогу из-за роста смертности от хантавируса

Сообщается, что с начала 2026 г. и до конца прошлой недели в Чили зарегистрировали 46 случаев заражения хантавирусом, 18 из которых закончились летальным исходом. За весь 2025 г. было выявлено 44 случая заболевания, при этом умерли восемь человек.