В Чили объявили санитарную тревогу из-за роста смертности от хантавируса
Власти Чили ввели режим санитарно-эпидемиологической тревоги на территории страны из-за увеличения смертности от хантавируса. Об этом сообщает Television Nacional de Chile (TVN) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
«Эта мера будет действовать до 31 июля 2027 г.», – говорится в тексте.
Сообщается, что с начала 2026 г. и до конца прошлой недели в Чили зарегистрировали 46 случаев заражения хантавирусом, 18 из которых закончились летальным исходом. За весь 2025 г. было выявлено 44 случая заболевания, при этом умерли восемь человек.
По данным минздрава Чили, режим санитарной тревоги позволит оперативно задействовать дополнительные полномочия для реагирования на угрозу здоровью населения.
В министерстве также напомнили, что переносчики хантавируса – длиннохвостые мыши – активны круглый год, поэтому риск заражения сохраняется не только летом. Жителям рекомендовали не контактировать с грызунами, проветривать долго закрытые помещения перед входом, а уборку в неиспользуемых зданиях проводить с использованием воды и хлорсодержащих средств.
2 июля Всемирная организация здравоохранения сообщала о завершении вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius. Об этом заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.