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ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

По его словам, последний человек, подвергшийся воздействию вируса на борту судна, завершил карантин, получил отрицательный результат теста и вернулся домой.

«С 25 мая не зарегистрировано новых случаев. Поэтому мы с большим удовольствием сообщаем, что ВОЗ считает вспышку завершившейся», – заявил Гебрейесус.

Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. После прибытия судна к Канарским островам 10 мая пассажиров эвакуировали. В результате вспышки хантавируса умерли три человека. По данным ВОЗ, 18 мая было выявлено 11 случаев заболевания, включая девять лабораторно подтвержденных и два вероятных. 27 мая сообщалось, что число заболевших увеличилось до 13.

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