ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. После прибытия судна к Канарским островам 10 мая пассажиров эвакуировали. В результате вспышки хантавируса умерли три человека. По данным ВОЗ, 18 мая было выявлено 11 случаев заболевания, включая девять лабораторно подтвержденных и два вероятных. 27 мая сообщалось, что число заболевших увеличилось до 13.