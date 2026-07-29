Задержан обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге

28 июля депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что незадолго до смерти Зенина избили. По его данным, избиение произошло 13 июля. В этот день Зезин и его заместитель Александр Шанин при обследовании опытных полей и посевов заметили 8-10-летних детей на нескольких квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим несовершеннолетние уничтожили часть посевов. Зенин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. Двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зенина в голову. По словам депутата, после этого ученого также ударяли ногами.