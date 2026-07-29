Задержан обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге
Следственное управление СК России по Свердловской области предъявило обвинение жителю Екатеринбурга по делу о хулиганских действиях в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, один из них впоследствии скончался, сообщили в СК РФ.
Погибшим был директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. В ведомстве уточнили, что фигуранта обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
28 июля депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что незадолго до смерти Зенина избили. По его данным, избиение произошло 13 июля. В этот день Зезин и его заместитель Александр Шанин при обследовании опытных полей и посевов заметили 8-10-летних детей на нескольких квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим несовершеннолетние уничтожили часть посевов. Зенин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. Двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зенина в голову. По словам депутата, после этого ученого также ударяли ногами.
О смерти Зезина стало известно 23 июля. Прощание с ним прошло 27 июля в Храме святого великомученика и целителя Пантелеимона в Екатеринбурге. Ученый посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет.