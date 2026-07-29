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В Туле неизвестный несколько раз выстрелил в разработчика дронов

Ведомости

В подъезде многоквартирного дома в Туле неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя. Бизнесмен госпитализирован, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Инцидент произошел 29 июля на улице Михеева. Следователи устанавливают личность преступника и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Тульской области.

Военный блогер и волонтер Алексей Живов сообщил в своем Telegram-канале, что покушение было совершено на его знакомого – разработчика БПЛА «Овод» Андрея Черезова.

«Андрей в больнице. Помолитесь о здравии Андрея», – написал Живов.

Агентству «РИА Новости» в пресс-службе компании-производителя БПЛА «Овод» подтвердили, что покушение было совершено на их главного конструктора и разработчика FPV-дронов.

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