ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам

В нее также входит административная ответственность за использование телефона во время движения. На пешеходных переходах и в жилых зонах курьеров необходимо обязать спешиваться, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, тротуары должны оставаться территорией для пешеходов, а предлагаемые меры упорядочат работу курьерских служб.