ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам
ЛДПР выступила с инициативой, предусматривающей запрет передвижения по тротуарам для курьеров служб доставки на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Предложение вошло в программу партии «Безопасный курьер», передает РАПСИ.
В нее также входит административная ответственность за использование телефона во время движения. На пешеходных переходах и в жилых зонах курьеров необходимо обязать спешиваться, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, тротуары должны оставаться территорией для пешеходов, а предлагаемые меры упорядочат работу курьерских служб.
«Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.
В мае представитель дептранса Москвы сообщил «Ведомостям», что с учетом высокого спроса на сезонный транспорт ведомство выступает не за запрет электросамокатов, а за их разумное регулирование. По его словам, электросамокаты дополняют систему московского транспорта: сервисом проката пользуются свыше 5 млн человек. Ежегодно на арендных средствах индивидуальной мобильности (СИМ) совершается порядка 70 млн поездок.
29 июня «Ведомости. Город» писал со ссылкой на исследование компании Netvision, что в Екатеринбурге и Самаре более 90% поездок на электросамокатах совершаются с нарушением ПДД. При этом самым частым нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания.