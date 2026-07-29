Онищенко призвал отменить норматив 15-минутного приема у врача

До этого, по данным издания, министр здравоохранения Михаил Мурашко также назвал бессмысленным и усредненным норматив о 15-минутном приеме. По его словам, в рамках эксперимента начали внедрять специальные опросники, которые пациенты заполняют при записи к врачу. В них люди могут заранее указать свои жалобы и описать симптомы. Это позволяет медицинским организациям более гибко планировать продолжительность приема.