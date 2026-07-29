Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RNFT84,15+6,79%CNY Бирж.11,794+1,09%IMOEX2 231,81+1,85%RTSI885,96+1,01%RGBI114,98+0,42%RGBITR772+0,44%
Главная / Общество /

Онищенко призвал отменить норматив 15-минутного приема у врача

Ведомости

Норматив, предусматривающий 15-минутную продолжительность приема у врача, следует отменить. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «РИА Новости».

«Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать», – сказал Онищенко.

По его словам, за одну смену врач в среднем принимает 25–27 пациентов. При этом часть из них обращается только за справкой или закрытием больничного, тогда как другим, впервые пришедшим на прием, требуется значительно больше времени для постановки диагноза и определения тактики лечения.

До этого, по данным издания, министр здравоохранения Михаил Мурашко также назвал бессмысленным и усредненным норматив о 15-минутном приеме. По его словам, в рамках эксперимента начали внедрять специальные опросники, которые пациенты заполняют при записи к врачу. В них люди могут заранее указать свои жалобы и описать симптомы. Это позволяет медицинским организациям более гибко планировать продолжительность приема.

19 июля Онищенко также заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь