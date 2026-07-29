Онищенко призвал отменить норматив 15-минутного приема у врача
Норматив, предусматривающий 15-минутную продолжительность приема у врача, следует отменить. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «РИА Новости».
«Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать», – сказал Онищенко.
По его словам, за одну смену врач в среднем принимает 25–27 пациентов. При этом часть из них обращается только за справкой или закрытием больничного, тогда как другим, впервые пришедшим на прием, требуется значительно больше времени для постановки диагноза и определения тактики лечения.
До этого, по данным издания, министр здравоохранения Михаил Мурашко также назвал бессмысленным и усредненным норматив о 15-минутном приеме. По его словам, в рамках эксперимента начали внедрять специальные опросники, которые пациенты заполняют при записи к врачу. В них люди могут заранее указать свои жалобы и описать симптомы. Это позволяет медицинским организациям более гибко планировать продолжительность приема.
19 июля Онищенко также заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.