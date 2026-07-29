Умер пострадавший при атаке дрона ВСУ в Керчи ребенок
Ребенок, получивший ранения в результате атаки беспилотника на Керчь 28 июля, скончался в больнице. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
28 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в результате атаки на частный жилой дом в Керчи пострадали четыре человека, включая ребенка. Все пострадавшие члены семьи были госпитализированы в городские больницы.
В тот же день после атаки украинских беспилотников часть Керчи осталась без электроснабжения. Глава городской администрации Иван Кошель сообщал, что специалисты приступили к восстановлению поврежденных сетей. Кроме того, в городе было частично ограничено водоснабжение, для жителей организовывали подвоз воды.
27 июля ВСУ также ударили по многоквартирному дому в Керчи. Тогда пострадали 10 человек. Трое из них, включая ребенка, были госпитализированы.