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Умер пострадавший при атаке дрона ВСУ в Керчи ребенок

Ведомости

Ребенок, получивший ранения в результате атаки беспилотника на Керчь 28 июля, скончался в больнице. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

28 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в результате атаки на частный жилой дом в Керчи пострадали четыре человека, включая ребенка. Все пострадавшие члены семьи были госпитализированы в городские больницы.

В тот же день после атаки украинских беспилотников часть Керчи осталась без электроснабжения. Глава городской администрации Иван Кошель сообщал, что специалисты приступили к восстановлению поврежденных сетей. Кроме того, в городе было частично ограничено водоснабжение, для жителей организовывали подвоз воды.

27 июля ВСУ также ударили по многоквартирному дому в Керчи. Тогда пострадали 10 человек. Трое из них, включая ребенка, были госпитализированы.

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