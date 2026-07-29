Умер пострадавший при атаке дрона ВСУ в Керчи ребенок

В тот же день после атаки украинских беспилотников часть Керчи осталась без электроснабжения. Глава городской администрации Иван Кошель сообщал, что специалисты приступили к восстановлению поврежденных сетей. Кроме того, в городе было частично ограничено водоснабжение, для жителей организовывали подвоз воды.