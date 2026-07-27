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ВСУ ударили по жилому многоэтажному дому в Керчи

Ведомости

Из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Керчи пострадали 10 человек, сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков. Трое жителей, в числе которых ребенок, госпитализированы в больницы.

27 июля Минобороны сообщило, что ПВО нейтрализовали 276 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за девять дней, с 15 по 24 июля, в результате ударов ВСУ по мирным жителям и объектам российской гражданской инфраструктуры погибли 86 человек, включая шестерых детей. Она уточнила, что за указанный период от атак пострадали 495 человек, среди них 12 несовершеннолетних. Захарова напомнила о ракетном ударе по Кировской области и об атаках на пассажирские автобусы в Белгородской области.

В Ростове-на-Дону из-за ударов украинских беспилотников погибли двое взрослых и ребенок, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. Общее число жертв украинской атаки на областной центр выросло до пяти.

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