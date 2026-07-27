ВСУ ударили по жилому многоэтажному дому в Керчи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за девять дней, с 15 по 24 июля, в результате ударов ВСУ по мирным жителям и объектам российской гражданской инфраструктуры погибли 86 человек, включая шестерых детей. Она уточнила, что за указанный период от атак пострадали 495 человек, среди них 12 несовершеннолетних. Захарова напомнила о ракетном ударе по Кировской области и об атаках на пассажирские автобусы в Белгородской области.