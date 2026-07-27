Силы ПВО сбили 276 украинских беспилотников над регионами России за ночь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 276 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь, сообщило Минобороны РФ в Max.
Военные отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростове-на-Дону семейная пара погибла в результате ночных ударов украинских беспилотников. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Медики оказали раненым помощь, одному из них помогли на месте с легкими ранениями, остальных доставили в больницу.
В Белгороде из-за ночных атак пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Одна мирная жительница областного центра получила слепое осколочное ранение, помощь ей оказали на месте. Остальных пострадавших с разными травмами доставили в больницы. Возгорания произошли в нескольких квартирах МКД, загорелось также более 15 машин.