Силы ПВО сбили 276 украинских беспилотников над регионами России за ночь

В Ростове-на-Дону семейная пара погибла в результате ночных ударов украинских беспилотников. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Медики оказали раненым помощь, одному из них помогли на месте с легкими ранениями, остальных доставили в больницу.